Rita Figueiredo do RIBEIRINHOS CONQUISTA Mais um Titulo Nacional

A Federação Portuguesa de Atletismo, realizou nos dias 6 e 7 de Julho os Campeonatos Nacionais de (Sub20) Juniores em Vagos. As corridas de distancia igual ou superior a 400 metros, foram disputadas por séries e tiveram de ser realizadas nada mais nada menos que três séries. Nestes Campeonatos podiam participar atletas masculinos e femininos, dos escalões de Juvenis e Juniores que tinham obtido os resultados de qualificação, no período estipulado pela FPA.

A atleta do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” / Rita Figueiredo conseguiu a marca de 2,10.35 na 1ª Noite Atlética de Braga no dia 29 de Maio e não deixou a marca alcançada em “pés alheios” pois, nestes campeonatos disputados em Vagos sagrou-se Campeã Nacional de 800m com o tempo de 2,11.28, com a vitória alcançada na 3ª série em que participaram oito atletas, na segunda mais oito e na primeira estiveram sete. O pódio foi composto pelas atletas: 1ª Rita Figueiredo – GDR 2,11.28 / 2ª Margarida Silva – VFC / 2,13.53 sendo a 3ª classificada a atleta Isabella Coleman – SLB / 2,14.64.

Assim, a atleta Rita Figueiredo confirma (mais uma vez) a marca para a participação no “FOJE” – Festival Olímpico da Juventude Europeia que se vai realizar em BAKU / Azerbeijão com a saída no dia 18 de Julho e o regresso marcado para o dia 29. A comitiva é composta por (6) seis atletas (M) e (8) oito (F) sendo o responsável Técnico Prof. José Costa da F.P.A.