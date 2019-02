RITA FIGUEIREDO VENCEU e CONVENCEU…depois de lhe “tirarem” o titulo Nacional na prova de 800m que se realizou no dia 3 de Fevereiro na Pista Coberta do Pombal. É caso para dizer, que desta foi de vez ao alcançar o titulo nacional no Corta-Mato Escolar / 2019, que decorreu nos dias 22 e 23 de Fevereiro. Estiveram presentes cerca de 1.400 alunos / atletas das regiões Norte – Centro – Vale do Tejo – Algarve – Alentejo e das Regiões da Madeira e Açores. O corta-mato desenrolou-se no Parque da Cerca na Marinha Grande e foi a fase Nacional depois de se terem realizadas as duas fases anteriores, a fase Escola e a fase CLDE. Este corta-mato foi organizado pela Direção-Geral da Educação e contou com o apoio da Câmara Municipal da Marinha Grande. A atleta RITA FIGUEIREDO das «Escolinhas de Atletismo do GDR» andou sempre na frente, não descolando das primeiras e já na parte final (em que é muito forte) foi imparável e conquistou assim o TÍTULO NACIONAL. O Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” ainda teve outra atleta / MARIA REIS, que foi 44ª classificada, mas que tem conseguido no seu escalão, nas provas organizadas pela A.A.V. vários primeiros lugares. O clube está muito orgulhoso e deixa aqui os PARABENS a ambas, com uma salva de palmas de todos nós, quer atletas, quer elenco diretivo. Também uma palavra de agradecimento à Professora / Coordenadora / Treinadora Fátima Neves, pelo trabalho maravilhoso que está a realizar….eternamente grato O.Coelho