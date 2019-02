Rodrigo Boavida Campeão da Zona Norte de Juniores

O Judo Clube de Viseu participou este Sábado com 3 Judocas, no Campeonato da Zona Norte de Juniores, que se realizou no Pavilhão Desportivo do Fontelo em Viseu.

Esta prova, de apuramento para o Campeonato Nacional da Categoria que se irá realizar no próximo dia 2 de Março em Odivelas, foi da organização da Associação de Judo do Distrito de Viseu, tendo como colaborador o Judo Clube de Viseu.

Rodrigo Boavida, conquistou a Medalha de Ouro na categoria de -90 kg, tendo vencido todos os seus combates pela pontuação máxima. Foi a 6ª vez que o atleta viseense se sagrou Campeão da Zona Norte e voltou a levar o nome da Cidade de Viseu ao lugar mais alto do pódio. Esta prova foi mais uma etapa de preparação, para aquele que é o objetivo principal da época, ser medalhado no Campeonato Nacional.

Inês Almeida, uma atleta ainda com pouca experiência de Judo, voltou a dar provas de que tudo é possível, com muito trabalho e dedicação. A competir pela primeira vez num Campeonato zonal, a jovem atleta a combater nos -48Kg, obteve a Medalha de Bronze, tendo pontuado de forma muito importante para a participação no Campeonato Nacional.

Manuel Barbosa, a competir nos -81Kg, entrou a vencer de forma espetacular no seu primeiro combate. De seguida encontrou dois adversários muito difíceis e que viriam a subir ao pódio e não os conseguiu levar de vencida

Foi mais uma jornada vitoriosa para Atletas e Treinadores do Judo Clube de Viseu, que com mais um Campeão Zonal elevam o nome da Cidade e do Judo de Viseu ao mais alto nível.