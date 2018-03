Rodrigo Boavida do Judo Clube Viseu Vice-Campeão Nacional Juniores -90kgs

O Judo Clube de Viseu participou este Sábado 03/03/2018, no Campeonato Nacional de Juniores, que se realizou no Pavilhão Mário Mexia em Coimbra.

Representado por Rodrigo Boavida nos -90kgs (Campeão da Zona Norte 2018 – Cadetes e Juniores; Campeão Nacional de Cadetes 2018) e por Francisco Soares nos -55kgs (Campeão da Zona Norte 2018 – Cadetes e Juniores; Medalha de Bronze no Campeonato Nacional de Cadetes 2018), o desfecho final foi superior a qualquer espectativa mais otimista.

Rodrigo Boavida, com 16 anos e ainda Cadete, entrou nesta competição do escalão de Juniores (18-20 anos), com o claro objetivo de chegar bem longe na competição. Iniciou os seus combates com muita garra chegando com naturalidade á Meia-final, onde venceu o seu adversário, num claro sinal de que as Medalhas não lhe iriam escapar. Na final, perante um adversário bem mais experiente, mesmo nos escalões Seniores, tentou com todas as suas forças mas não o conseguiu levar de vencida.

Foi uma Medalha de Prata com sabor a Ouro, e o título de Vice-Campeão Nacional de Juniores -90kgs, que também lhe abrirá as portas da Seleção Nacional de Juniores (a de Cadetes estava já garantida pelo titulo de Campeão Nacional).

Francisco Soares, com apenas 15 anos, competiu nos -55kgs, uma das categorias mais fortes e com maior representação neste Campeonato Nacional de Juniores.

Entrou a vencer com indiscutível superioridade, mas de seguida defrontou o atual Campeão nacional de Cadetes do seu peso, que se viria também a tornar Campeão Nacional de Juniores nos -55kgs, tendo perdido o combate.

Foi repescado entretanto, vencendo com muita categoria os dois combates seguintes, garantindo assim o acesso ao combate de disputa pela Medalha de Bronze. Foi perante um adversário Medalhado em Circuito Europeu, que o Atleta viseense tentou a Medalha mas acabou por ficar classificado num fantástico 5º posto.

Foi uma vez mais um feito incrível, merecedor de todo o destaque para o Judo Clube de Viseu, para a cidade e para o Judo em Viseu, com o apogeu na conquista da Medalha de Prata de Rodrigo Boavida, num honroso 5º lugar do Francisco Soares, sempre orientados de forma excelente pelo Treinador Rodrigues Sousa.