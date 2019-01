Rosa Monteiro no encerramento do Congresso Global de Direitos Humanos

A secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, vai presidir à Sessão de Encerramento do “I Congresso Global de Direitos Humanos: Novas políticas de cidadania e de desenvolvimento sustentável” que começa esta quarta-feira, na cidade de Lamego. Na cerimónia que tem início no Teatro Ribeiro Conceição (TRC), sábado, às 11 horas, Rosa Monteiro estará em representação do primeiro-ministro António Costa que, por razões de agenda, não pode estar presente. Esta secretária de Estado tutela as áreas da igualdade e da não discriminação, tendo como principais domínios de intervenção a promoção da igualdade entre mulheres e homens, a prevenção e combate à violência doméstica e violência contra as mulheres e o combate à discriminação em razão da orientação sexual, identidade, expressão de género e características sexuais.

Recorde-se que, por outro lado, a secretária de Estado Adjunta e da Justiça, Helena Mesquita Ribeiro, o Bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e o Bispo da Diocese de Lamego, D. António Couto, também marcarão presença na Sessão de Abertura do “I Congresso Global de Direitos Humanos”, um grande encontro académico internacional que vai refletir e debater a temática dos direitos humanos, “fomentando novas construções de ideias e o desenvolvimento científico a partir de uma perspetiva multidisciplinar”. A cerimónia de abertura decorre amanhã, quarta-feira, no TRC, às 18 horas.