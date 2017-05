Rosário Sottomayor regressa à Fórmula Ford Portugal

A próxima jornada da recém-nomeada Fórmula Ford Portugal (antiga Single Seater Series) vai receber mais um grande nome da competição. Rosário Sottomayor, campeã na Fórmula Kent em 1993, já preparou o fato, o capacete e as luvas e está pronta para correr no circuito de Braga, pista que recebe a segunda jornada do ano, já no próximo fim-de-semana.

É um regresso pleno de significado. A principal disciplina de fórmulas em Portugal, verdadeira fábrica de campeões, está cada vez mais competitiva. Rosário Sottomayor vai enriquecer a Fórmula Ford Portugal com a participação ao volante de um Apis, da classe Super Tuga. A piloto volta à competição a convite da Roy Racing Team.

Para a antiga campeã, este é um desafio extremamente aliciante. “Quando o Roy me convidou para fazer esta prova, não podia ter ficado mais contente. É tentador voltar a pilotar um “fórmula” embora esteja parada há muito tempo e sem qualquer ritmo. Nos últimos cinco anos fiz apenas três provas e sempre em carros diferentes. Obviamente será um fim-de-semana para reaprender e adaptar-me ao carro, uma vez que nunca o conduzi e é algo diferente dos outros que conheço. É um desafio super interessante e em que conto divertir-me do início ao fim”, afirmou Rosário Sottomayor.

Para Diogo Ferrão, responsável da Fórmula Ford Portugal, contar com uma piloto deste gabarito na versão moderna da competição é muito positivo. “A Fórmula Ford Portugal vai crescendo de forma sustentada. Recebemos a Rosário Sottomayor de braços abertos e são excelentes notícias contar com alguém que já venceu a competição para dar ainda mais sal às corridas. Obviamente, esta será apenas uma prova de aprendizagem mas não tenho dúvidas que a Rosário Sottomayor vai dar cartas como no passado”, revelou.