Rota do Entrudo parte de Lazarim no Domingo de Carnaval

A realização de percursos pedestres em espaços naturais desperta cada vez mais interesse. A próxima caminhada já está marcada – dia 11 de fevereiro -, a “Rota do Entrudo – Percurso das Máscaras de Lazarim” sai à rua para festejar o tradicional Entrudo de Lazarim. O roteiro vai percorrer diversos trilhos e estradões de terra batida da emblemática vila do concelho de Lamego.

Gratuita e adaptável a qualquer estilo de vida, os interessados em participar nesta atividade devem comparecer às 8h30, no Pavilhão Desportivo Álvaro Magalhães. Em seguida, os caminheiros deslocam-se em viatura própria até ao coreto da vila, onde terá início o percurso de 8,4 quilómetros.

Organizado pelo Ténis Clube de Lamego, em parceria, entre outras instituições, com a Câmara Municipal de Lamego, a “Rota do Entrudo” promete fascinar todos os praticantes devido à beleza do património paisagístico local, para além de dar a conhecer a história, as tradições e os segredos do Entrudo. E como é Carnaval, no final da manhã haverá uma visita ao Centro Interpretativo da Máscara Ibérica (CIMI) e depois estão convidados a assistir ao Desfile Alegórico na vila de Lazarim.