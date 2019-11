Rota do Paiva foi oficialmente inaugurada no Festival Serranias, em Soutosa

Está oficialmente aberta a nova Rota do Paiva, percurso pedestre traçado, aberto e sinalizado no âmbito da 1ª fase do projeto do “Parque Paiva Natura”. Foi inaugurada este domingo, 3 de novembro, depois da cerimónia de apresentação do “Parque” feita pelo presidente da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e por António Luís Crespí, do Departamento de Biologia e Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tudo âmbito do programa do Festival “Serranias, Sabores e Tradições”, em Soutosa, Moimenta da Beira.

A caminhada inaugural percorreu apenas uma pequena parte do itinerário. Começou e acabou em Soutosa, aldeia aquiliniana situada a mais de 700 metros de altitude, e o percurso, esse tem sempre presente como tema central o rio Paiva e o ambiente rural que o rodeia e que permite um contacto privilegiado com a natureza e a descoberta de inúmeros tesouros paisagísticos, patrimoniais e etnológicos, presentes nas pequenas povoações que se espalham por este território, repleto de história e alma.

A paisagem é constituída por numerosas formações geológicas graníticas que afloram à superfície e que favorecem a presença de uma fauna e flora que lhe são próprias, designadamente encostas que são revestidas por manchas plantadas de pinheiro e eucalipto, matos e ainda por carvalhais e sobreirais. Ao valor excecional da flora e da vegetação aqui presente associam-se 235 espécies de fauna que delas dependem e beneficiam, atribuindo ao vale deste rio um valiosíssimo potencial paisagístico e de biodiversidade.

Com passadas largas ou passadas curtas o caminho faz-se bem e sempre em segurança!