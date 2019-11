Rota do Rancho regressa a Viseu de 8 a 10 de novembro

Durante 3 dias, 33 restaurantes vão servir prato típico de Viseu em menus especiais

Viseu acolhe, de 8 a 10 de novembro, a Rota do Rancho, evento de promoção deste prato típico da gastronomia da região. A apresentação decorreu esta terça-feira, no Regimento de Infantaria 14.

Ao longo dos 3 dias, mais de 3 dezenas de restaurantes vão preparar um menu completo com entrada, Rancho à Moda de Viseu e sobremesa, acompanhado de vinho do Dão, com um preço atrativo, para servir a viseenses e visitantes. Cada restaurante aderente vai preparar o seu menu especial e todos terão o Rancho como prato principal.

Para o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, “no ano em que Viseu é Destino Nacional de Gastronomia, a Rota do Rancho assume-se como um evento de valorização da tradição de Viseu e dos seus sabores, colocando a cidade, mais uma vez, na rota dos destinos gastronómicos do país”.

A Rota do Rancho de Viseu dá, também, a oportunidade aos operadores hoteleiros da região de se afirmarem na preparação dos pratos típicos da região.

“Este evento quer promover o grande emblema da região que é o Rancho à Moda de Viseu e é, afinal de contas, um grande pretexto para destacar a gastronomia da cidade”, destaca Gualter Mirandez, Presidente da Associação Comercial do Distrito de Viseu (ACDV).

Esta é uma iniciativa da Associação Comercial do Distrito de Viseu, que conta com o apoio do Município de Viseu.

RESTAURANTES ADERENTES:

Cacimbo Restaurantes

Casa do Benfica em Viseu

Churrasqueira O Cantinho Dos Frangos

Hotel Durão

Lanxeirão

Palace Restaurante

Pensão Rossio Parque

Quinta do Galo Restaurante

Restaurante Cais Madeirense

Restaurante Cantinho da Leonor

Restaurante Cantinho da Xana

Restaurante Cantinho do Tito

Restaurante Capuchinha do Rossio

Restaurante Clube dos Caçadores

Restaurante Colmeia

Restaurante Conv!Da

Restaurante Copa Cabana

Restaurante D. Luis

Restaurante Hotel Grão Vasco

Restaurante Marisqueira Casablanca

Restaurante O Caneco

Restaurante O Franguito

Restaurante O Marquês

Restaurante O Perdigueiro

Restaurante Paraíso

Restaurante Porta 64

Restaurante Portas do Sol

Restaurante Recta do Caçador

Restaurante Santa Luzia

Restaurante Telheiro de Pascoal

Restaurante Verde Gaio

Taberna D. Maria

Tasquinha do Brasileiro