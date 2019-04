Na sequência do ciclo de percursos pedestres promovido pelo Município, irá decorrer o PR4 – Rota dos Caminhos com Alma no próximo dia 27 de abril (sábado), às 8h30, em Covelo de Arca. Durante o trilho com uma extensão de 10 km, os participantes para além do saudável contacto com a natureza, poderão visitar o Dólmen de Arca, classificado como monumento nacional desde 1910, entre outros locais de interesse turístico e histórico. Este percurso conta com o apoio da Assembleia de Compartes de Covelo de Arca, dos Pastéis D´ulveira e do Restaurante Ar Puro. Venha descobrir o concelho!