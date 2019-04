O Viseu 2001 tem o orgulho em anunciar as convocatórias dos atletas Telmo Pereira, pelaSelecção Regional de Rugby de SUB14 e Pedro Pereira, pela Selecção Regional de Rugby SUB 16.

Os respectivos Estágios de Páscoa realizam-se no dia 11 de Abril, no Complexo Desportivo do Agros, em Vila do Conde.

Parabéns aos nossos atletas, continuem a Honrar Viseu!