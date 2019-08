Rui Madeira e Pinto dos Santos presentes no Vosges Rallye Festival como embaixadores do RallySpirit Altronix

O RallySpirit Altronix vai marcar presença num dos mais destacados Rally-Legends europeus da atualidade – o Vosges Rallye Festival -, promovendo a sua “marca” com a presença de “embaixadores” muito especiais: o ex-Campeão do Mundo de Ralis, Rui Madeira, e a mundialmente famosa Renault 4L, guiada por Pinto dos Santos!

Entre 22 e 24 de agosto, as emoções do RallySpirit Altronix 2019 vão passar também pelo… Vosges Rallye Festival! Dois ralis disputados em países diferentes e com percursos evolutivos distintos, mas que reúnem as mesmas ambições, ou seja, representar o que de melhor se faz na Europa em termos de Rally-Legends. Um conceito muito específico de prova, que reúne os melhores carros de ralis de todos os tempos e que desperta o interesse de cada vez mais adeptos do desporto automóvel.

Nascido em 2015, o RallySpirit Altronix (que este ano se disputa entre 8 e 10 de novembro), tem denotado forte crescimento em termos de equipas e aficionados, algo que a prova pretende agora potencializar, ainda mais, com a presença no Vosges Rallye Festival. Este é um dos mais prestigiados Rally-Legends europeus da atualidade, que integra, juntamente como o Eifel Rally Festival, Rallye Festival Transmiera e Austrian Rallye Legends (outros pesos-pesados desta variante dos ralis), o denominado “Slowly Sideways Series”.

Aliás, a este conceituado quarteto de emblemáticas provas, poderá juntar-se, em breve, o RallySpirit Altronix, sendo essa, de resto, uma das ambições que leva os organizadores da prova portuguesa a dar resposta positiva ao convite efetuado pela organização francesa para marcar presença na prova.

Mais do que levar uma simples delegação portuguesa que irá promover o RallySpirit Altronix além-fronteiras, duas emblemáticas equipas portuguesas participarão na prova francesa, elevando assim a projeção do rali português a outro nível. Os nomes (quase) dispensam apresentações: Rui Madeira, ex-Campeão do Mundo de Ralis de Produção, com o famoso Mitsubishi Lancer Evo III (equivalente ao que lhe permitiu assegurar o título em 1995), e Pinto dos Santos, com a não menos famosa e respeitável Renault 4 L, que muita animação emprestou a diversas provas do Campeonato do Mundo dos Ralis, entre 1997 e 2000.

Embaixadores de luxo

Vestindo a pele de “embaixador” da prova portuguesa durante o Vosges Rallye Festival (figura acentuada pelo facto de levar ao seu lado, como navegador, Pedro Ortigão, um dos principais responsáveis pelo RallySpirit Altronix), Rui Madeira mostra-se entusiasmado pela participação na prova francesa: “Depois da participação no Rally Festival Transmiera é com muito agrado que encaro agora a presença no Vosges Rallye Festival, que disputaremos com o mesmo espírito de diversão. É mais uma oportunidade para reviver os velhos tempos de competição ao volante do Mitsubishi Lancer Evo III que me diz muito, e de estar com outros pilotos e equipas da minha geração, num ambiente de descontração, próprio deste tipo de provas. Com o Pedro Ortigão como navegador, estão reunidas as condições para darmos um bom espetáculo e ajudar a promover o RallySpirit Altronix, a prova portuguesa que já começa a ter também visibilidade internacional”.

Para Pedro Ortigão, que ocupará a “bacquet” do lado direito do Mitsubishi Lancer Evo III, distribuindo o seu tempo entre a navegação a Rui Madeira e a promoção do RallySpirit Altronix, “foi com grande satisfação que acolhemos o convite da organização do Vosges Rallye Festival para representarmos o RallySpirit Altronix, da mesma maneira que, em termos pessoais, poder fazê-lo forma ativa ao lado de um piloto como o Rui Madeira, só pode ser um motivo de grande honra. No fundo, é juntar o útil ao agradável e aproveitar uma oportunidade soberana para o RallySpirit Altronix dar mais um passo positivo para a internacionalização, dando-se a conhecer a equipas que integram a ‘Slowly Sideways Series’, uma Série que muito gostaríamos de poder integrar a curto/médio prazo”.

A esta “task force” para promover o RallySpirit Altronix além-fronteiras, também se associa António Pinto dos Santos e a carismática Renault 4 L, bem conhecida dos adeptos do “Mundial” de Ralis e dos Rally-Legends europeus. Para o piloto de Arganil, “é com enorme honra que encaro a figura de ‘embaixador’ do RallySpirit Altronix neste Vosges Rallye Festival, pois gosto muito da prova portuguesa e penso que tem tudo para se tornar uma das melhores europeias do género, devido à evolução sustentável que tem vindo a fazer. Em relação à prova francesa, também a encaro, como é habitual, com enorme otimismo, naquela que será mais uma fantástica oportunidade para que a Renault 4 L enriqueça o palmarés e logo a “jogar em casa”, com o apoio dos adeptos franceses e numa altura em que o modelo está prestes a comemorar 60 anos”.

Estão, portanto, reunidas todas as condições para que o RallySpirit Altronix veja a imagem internacional reforçada já em 2019, agora que a presença no Vosges Rallye Festival 2019 está assegurada.