S. João da Pesqueira festeja Natal dos Idosos

S. João da Pesqueira comemorou o XVII Natal dos Idosos do concelho, com um almoço-convívio que juntou cerca de 850 participantes, os quais receberam uma pequena lembrança, como presente de Natal. Durante a tarde de 18 de dezembro, a animação prolongou-se, sem faltar o “pé de dança”, com a atuação do Grupo de Concertinas “Amigos de Riodades” e o Grupo Musical “Paulo Star”.

Foram também oferecidas lembranças especiais a dois idosos que completaram mais de 100 anos.

O programa iniciou-se com a Eucaristia Solene presidida pelo Bispo Emérito de Lamego, D. Jacinto Botelho.

A Festa de Natal dos Idosos foi organizada pela Câmara Municipal de S. João da Pesqueira, e contou com o apoio das Juntas de Freguesias, das IPSS, dos Bombeiros Voluntários, da Diocese de Lamego e participação dos Párocos do concelho de S. João da Pesqueira.