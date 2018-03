S. JOÃO DA PESQUEIRA MARCA PRESENÇA NA BTL

O executivo municipal de S. João da Pesqueira marcou presença na abertura do maior evento do sector de Turismo em Portugal e aproveitou para reunir com alguns operadores turísticos da região e nacionais.

Durante os dias do evento, no stand dedicado a S. João da Pesqueira, incorporado na estrutura expositiva da CIMDOURO, será possível aos visitantes fazer provas de vinho do porto e doc douro e degustar produtos locais e regionais.

A promoção das atratividades turísticas das empresas do Concelho, com reuniões com operadores nacionais e internacionais e a visita dos operadores locais à BTL, organizada pelo município de S. João da Pesqueira no dia 3, por forma a poderem promover pessoalmente as empresas e os seus produtos, será um dos pontos altos desta edição

Com os 3 primeiros dias do evento dedicados exclusivamente a profissionais e com os 2 dias seguintes com acesso ao público em geral.

A BTL é um evento cheio de desafios e propostas. Para os profissionais ligados ao sector do turismo é uma oportunidade para encontrar compradores profissionais, para conhecer a concorrência. Para analisar a tendência dos mercados e posicionar a sua oferta de uma forma inovadora e competitiva.

Para o público, constitui a oportunidade de conhecer novos destinos e soluções. De comparar propostas e comprar a preços altamente competitivos. Tudo isto num ambiente espetacular de festa, cor e alegria, onde a música e a gastronomia marcam presença assídua.

Venha à BTL visitar o Coração do Douro.