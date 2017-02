S. PEDRO DO SUL ADERE AO “LANCHE.COME”

A Câmara Municipal, em parceria com o Serviço Local de S. Pedro do Sul da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento dos Centros de Saúde Dão Lafões, está a promover junto dos alunos do concelho o projeto “Lanche.come”. Este projeto pretende contribuir para a melhoria dos lanches das crianças que frequentam os Jardins de Infância e as escolas de 1.º ciclo do ensino básico do concelho, motivando-as a integrar alimentos saudáveis nas suas refeições diárias.

Durante esta semana, vai ser distribuída uma caderneta que os alunos deverão completar com os autocolantes representativos de alimentos saudáveis, caso os possuam na sua lancheira.

Esta iniciativa pretende sensibilizar e consciencializar pais, professores e alunos para a incrementação de hábitos e práticas de uma alimentação equilibrada e saudável.