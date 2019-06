S. PEDRO DO SUL INAUGURA ILHAS ECOLÓGICAS

O Presidente do Município, Vitor Figueiredo, o Vereador Nuno Almeida e o Secretário Executivo da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão, José Portela, procederam hoje, dia 24 de junho, à inauguração de uma das oito ilhas ecológicas instaladas recentemente na União de Freguesias de S. Pedro do Sul, Várzea e Baiões e na União de Freguesias de Santa Cruz da Trapa e S. Cristóvão de Lafões, no âmbito de uma candidatura ao POSEUR, comparticipada em 85%.

Estes equipamentos subterrâneos, que possuem 4 reservatórios, para resíduos domésticos indiferenciados, cartão, plástico e vidro, possuem uma maior capacidade que os tradicionais contentores e permitem uma melhoria na higiene uma vez que os resíduos são colocados no subsolo, beneficiando a paisagem urbana.

Em 2017 já haviam sido instaladas quatro ilhas ecológicas no concelho, estando ainda prevista a instalação de 124 ecopontos de superfície, tendo sido já colocados 33.

O Planalto Beirão vai avançar com uma campanha de sensibilização ambiental, que inclui a distribuição por todas as habitações do concelho, gratuitamente, no segundo semestre de 2019, um ecoponto doméstico, para incentivar a recolha seletiva, que no último ano aumentou 20% em S. Pedro do Sul.

A separação dos resíduos representa um enorme contributo ambiental e económico, assegurando uma melhor qualidade de vida e um mundo mais sustentável.