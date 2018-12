S. PEDRO DO SUL VAI SER TERCEIRA BIO-REGIÃO DO PAÍS

Decorreu no domingo, dia 25 de novembro, no auditório do Balneário Rainha D. Amélia, nas Termas de S. Pedro do Sul, a apresentação do projeto Bio-Regiões, com a presença do Vice-Presidente do Município, Pedro Mouro, do Presidente do Município de Idanha-a-Nova, Armindo Jacinto e do Presidente do INNER (International Network of Eco Regions), Salvatore Basile.

Após a visita dos responsáveis a várias produções biológicas do concelho e a aldeias onde ainda predomina a agricultura tradicional e familiar, foi entregue ao Município de S. Pedro do Sul o certificado de membro da Rede Internacional das Bio-Regiões da INNER, sendo o terceiro concelho do País a obter este reconhecimento.

A autarquia vai continuar a desenvolver a estratégia de promoção dos produtos naturais e típicos, obtidos por sistemas de produção biológica, com os produtores biológicos, operadores turísticos, associações e consumidores, articulando com a promoção do território, para atingir um plano de desenvolvimento das potencialidades económicas, sociais e culturais.

Numa Bio-Região os recursos naturais, culturais e produtivos do território estão ligados em rede e são reforçados por políticas locais orientadas para valorizar o meio ambiente, as tradições e os conhecimentos locais.