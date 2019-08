Sabe o custo da sua assinatura?

Se nos dias de hoje o que conta é a sua assinatura, é importante esclarecer qual a importância e o peso da mesma, sobretudo na celebração de novos contratos.

Ora, quando desejar celebrar ou renovar um contrato, seja ele de serviços essenciais ou serviços bancários, tais como empréstimos ou subscrição de algum produto financeiro, tenha sempre presente que a sua assinatura vale ouro!

Ou seja, ao assinar um documento, primeiramente leia sempre bem quais as cláusulas constantes do mesmo e tenha, se possível, consigo algum familiar ou amigo, disponível para o ajudar e esclarecer em caso de dúvida.

Tenha consciência, de que ao assinar um documento, está a dar o seu consentimento a esse mesmo contrato ou seja, está a comprometer-se a cumprir todos os deveres que lá se encontram previstos. Pôr fim ao contrato pode ser um pesadelo e representar um “rombo” para as suas finanças.

Assim, cuidado com os telefonemas e com o vendedor insistente que bate à sua porta, a vender serviços, com preços, tarifas demasiado boas para serem verdade.

Não vá em conversas, não se deixe impressionar e em caso de querer mesmo avançar, tenha na sua posse toda a informação e a consciência do passo que está a dar: consumidor informado vale por dois!

DECO CENTRO

Os leitores interessados em obter esclarecimentos relacionados com os seus direitos enquanto consumidores, bem como resolver os seus problemas, podem recorrer ao Gabinete de Apoio ao Consumidor da DECO, bastando, para isso, escreverem para a DECO – Rua Padre Estêvão Cabral, 79-5º, Sala 504-3000-317 Coimbra ou para deco.coimbra@deco.pt.