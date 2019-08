Sabia que quando usa o cartão pode ser alvo de fraude?

O mundo dos cartões de débito (multibanco) e de crédito é maior e mais perigoso do que possa imaginar!

Todo o cuidado é pouco quando falamos de cartões e de fraude.

Infelizmente vários são os relatos que nos chegam de consumidores que são vítimas de esquemas que visam a apropriação de dinheiro e a obtenção dos seus dados pessoais, para posteriormente os utilizarem de forma indevida, como sejam levantamentos de elevadas somas de dinheiro, compras em nome do detentor do cartão, celebração de contratos em nome do titular.

A DECO aconselha a que se informe acerca de alguns comportamentos que pode adotar como medida de prevenção.

Em primeiro lugar, recomendamos que não forneça os seus dados pessoais e bancários a ninguém. Quando se dirigir a uma caixa multibanco ou terminal de pagamento automático tape com a mão as teclas no momento em que insere o seu PIN – código secreto.

Nos pagamentos automáticos, verifique se lhe tentam ‘passar a perna’ ao pedir para repetir a transação alegando ‘erro de sistema’ e se o valor que surge na máquina de pagamento corresponde ao comunicado oralmente ou constante do preço etiquetado.

Evite aceder a sites em que lhe são pedidos os seus dados bancários em troca de cupões de desconto em compras, ou em que lhe oferecem prémios apelativos. Serão sites pouco fidedignos e as ofertas certamente nunca irão chegar.

Verifique o seu extrato com regularidade. Não abuse da sorte e informe-se! A fraude deve ser evitada por todos nós!

Para mais informações e orientação económica sabe que pode contar com a DECO!

