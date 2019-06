Sabores de Portugal estão à prova este fim de semana, em Viseu

Solar do Vinho do Dão recebe 4ª edição do Dia Nacional da Gastronomia. São esperados mais de 10 mil visitantes

Este fim de semana, dias 8 e 9 de junho, todos os caminhos e sabores da gastronomia portuguesa têm em Viseu o seu ponto de chegada. A cidade-jardim é anfitriã da 4ª edição do Dia Nacional da Gastronomia, um evento organizado pela Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas, em parceria com a Edições do Gosto.

Ao longo de dois dias, a cozinha de várias regiões vai estar à prova neste evento, que reúne Chefs, profissionais da restauração e hotelaria e as confrarias gastronómicas nacionais. São esperados 45 expositores e mais de 10 mil visitantes.

No dia de domingo, de manhã, pelas 10h00, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, recebe nos Paços do Concelho as mais de 50 confrarias gastronómicas portuguesas representadas.

Neste programa de micro-eventos, de entrada gratuita, estarão em destaque 6 “palcos”. São eles o palco “Conversas”, inteiramente dedicado às apresentações de livros de especialidade e horas do conto; e o palco “Demonstrações de Cozinha”, que se assumirá como um espaço de partilha, confeção e degustação do receituário gastronómico português, trazido pelas confrarias e parceiros do evento.

Os jovens talentos da gastronomia também aqui disputam uma vitória. 4 alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal e 4 alunos do Centro de Formação Profissional da Galiza serão desafiados a preparem ao vivo um prato com produtos tradicionais portugueses.

Por outro lado, disputa-se também o “Troféu Portugal”, no qual Chefs são convidados a entrar em competição preparando um menu que combinará sabores da cozinha tradicional e contemporânea. São participantes os Chefs Alexis Gregório (Restaurante Adega Machado, Lisboa), Guilherme Spalk (Restaurante Via Graça, Lisboa), Duarte Eira (Restaurante Salpoente, Aveiro), Helder Diogo e Mauro Loureiro (Restaurante Largo ao Mar, Setúbal).

No Solar do Vinho do Dão, uma mostra e venda de produtos regionais estará também em permanência, convidando a uma viagem de múltiplas experiências pelos quatros cantos do país. Em permanência, a “Exposição Que Se Come e Que Se Bebe” trará a público obras artísticas de cozinha e pastelaria realizadas pelos alunos das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal, artistas e Chefs portugueses.

O programa conta ainda com uma vertente solidária. Neste caso, um jantar confecionado por Chefs, produtores e Confrades, cujo lucro reverte para a APPDA de Viseu. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do evento ou no Quiosque de Turismo do Rossio.

Do programa fazem também parte alguns momentos institucionais, nomeadamente a cerimónia de lançamento de selo e postal dos CTT, ambos alusivos à efeméride, e a cerimónia “Optimus Conviva”, de distinção de entidades e parceiros com influência na preservação e divulgação da gastronomia portuguesa.

Ao longo deste fim de semana, um conjunto de restaurantes da cidade associa-se às comemorações deste dia com um menu temático.

São parceiros do Dia Nacional da Gastronomia 2019, o Clube de Produtores Continente, o Turismo do Centro e o Turismo de Portugal.