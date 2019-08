Sabrosa Summer Fest está de volta e traz Fernando Daniel a Sabrosa

A edição de 2019 do Sabrosa Summer Fest traz a Sabrosa Fernando Daniel e mais dois espetáculos que prometem ficar na memória do público sabrosense.

O festival arranca no dia 21 de agosto, no Largo da Praça, com a apresentação da peça “Iceberg – O último espetáculo”, pela Peripécia Teatro.

No dia 28, e em ano de comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães, é apresentado o concerto “Fernão de Magalhães – concerto dos 500 anos da viagem”, pelo grupo Vox Angelis, junto à casa do navegador sabrosense.

O festival termina no dia 6 de setembro com a atuação do artista Fernando Daniel no BB King Parque.

Todos os espetáculos são de entrada livre.

Programa completo:

21, 21h30 – “Iceberg – o último espetáculo”, pela Peripécia Teatro – Sabrosa Summer Fest | Largo da Praça

28, 21h30 – Fernão de Magalhães – concerto dos 500 anos da viagem – Sabrosa Summer Fest | Junto à Casa de Fernão de Magalhães em Sabrosa

6 de setembro, 22h00 – Fernando Daniel | BB King Parque