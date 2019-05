Saída de Carlos Carneiro do CD Tondela

A CD Tondela – Futebol SAD comunica que Carlos Carneiro não

vai continuar a ser o diretor desportivo da equipa principal na

próxima época.

No clube desde maio de 2016 o dirigente foi peça fundamental

nas manutenções no principal escalão do futebol português nas

temporadas 2016/2017, 2017/2018 com a melhor classificação

da história do clube e mais recentemente em 2018/2019.

Agradecemos ao Carlos Carneiro toda a sua entrega,

profissionalismo e dedicação ao longo destes três anos de

auriverde vestido, desejando-lhe as maiores felicidades para o

seu futuro.

Obrigado Carlos Carneiro