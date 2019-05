Inserida na visita pastoral, foi inaugurada no passado dia 14 de Maio, pelo presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, com a bênção de vossa Excelência Reverendíssima D. António José da Rocha Couto, a nova sala de aprendizagem da Escola Abel Botelho, um projecto resultante de uma candidatura efectuada pela autarquia e aprovada na totalidade.

A Sala do Futuro é uma sala de aprendizagem, inserida nos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar, que visa essencialmente criar condições para promover o desenvolvimento de competências digitais dos alunos, facultando-lhes novas ferramentas de aprendizagem em áreas distintas da tecnologia, como é o caso da robótica, GPS, software educativo, entre outros, cativando os alunos para as áreas tecnológicas e fornecendo-lhes, desta forma, uma aprendizagem nas tecnologias até então inexistentes no Agrupamento de Escolas.

Para além da Sala do Futuro, a Câmara Municipal contribuiu ainda para a requalificação da sala de apoio ao Curso de Restauração, criando, assim, melhores condições de aprendizagem e aplicação de conhecimentos.

Para o presidente da Câmara Municipal, “ambos os projectos, além da capacidade intrínseca de ensino e aprendizagem e no auxílio nas políticas educativas de combate ao insucesso escolar, vêm também colmatar as saídas para outros estabelecimentos de ensino”.

A Visita pastoral, além dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Agrupamento de Escolas Abel Botelho, contemplou ainda o ensino pré-escolar, sendo nos dias seguintes virada para o Ensino Secundário, tendo passado também por várias instituições do Concelho e Tabuaço, nomeadamente IPSS, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, entre outras.