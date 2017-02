Sampaio da Nóvoa no 2º Fórum de Ideias VISEU EDUCA

A Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu recebe, este sábado, 4 de fevereiro, o II Fórum de Ideias VISEU EDUCA, com a participação de Sampaio da Nóvoa.

O presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, presidirá à sessão de abertura, pelas 10H45, seguindo-se duas conferências nas áreas de educação e comunicação para a saúde. O Fórum arranca com a conferência “Contar Saúde com a Ciência dos Afetos”, no âmbito do projeto “Minuto Azul – Healthy Food on The Radio”, pelas 11 horas. Isabel de Santiago e Leonor Bacelar-Nicolau, ambas assistentes e investigadoras da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, apresentam a primeira fase dos resultados da avaliação de impacto do projeto Minuto Azul, que teve como “embaixadores” os alunos das escolas básicas do concelho de Viseu.

A iniciativa de âmbito nacional de educação e entretenimento para a alimentação saudável e de prevenção contra a obesidade infantil teve início em outubro, contando com a participação de 3405 alunos de Viseu de 124 turmas, pais e professores dos cinco agrupamentos. Ao longo dos últimos três meses, os alunos deram voz a mensagens-chave, alertando para a importância de hábitos de alimentação saudável, numa emissão especial e regular a partir da TSF, parceira do projeto.

Da conferência participa ainda José Pereira Miguel, Diretor do Instituto de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, entidade autora do projeto “Minuto Azul”. No âmbito da apresentação destes resultados, haverá também um debate dedicado ao tema da comunicação e promoção da saúde na prevenção da obesidade infantil.

A primeira parte do Fórum encerra com a inauguração de uma exposição fotográfica que retrata as várias sessões de edutainmentrealizadas nas escolas básicas do concelho, que privilegiaram o entretenimento e o ambiente lúdico como meio educativo.

Já num segundo momento, com início pelas 14H30, terá lugar a conferência “Mudanças na Escola. Porquê? Como? Com quem?”. António Sampaio da Nóvoa, Professor Catedrático da Universidade de Lisboa, será o orador convidado.