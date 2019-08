Sanguinhedo de Côta – Festa em Honra de Nossa Senhora do Freixo

Os três dias de festa; 13, 14 e 15 de agosto, levaram a Côta, centenas de pessoas.

Os festejos em Honra de Nossa Senhora do Freixo são, cada vez mais, um marco importante na freguesia; mantendo as tradições, contemplando as gerações jovens e menos jovens, sem esquecer os que vivem longe da terra.

Na terça-feira, dia 13 de agosto, o sinal de abertura, foi dado pelo grupo Contró-Bombo da A.S.D.R.C. de Nogueira de Côta.

No dia 14 de agosto, às 17h00, realizou-se a “Caminhada de Nossa Senhora do Freixo”, muito participada, à qual se seguiu um jantar convívio.

A animação da noite, esteve a cargo, do Grupo Musical REMIX.

O dia 15 de agosto, ponto alto dos festejos, iniciou pelas 9h00, com arruada, ao som da Banda Filarmónica Juvenil de Ribafeita.

Às 10h00, teve lugar a cerimónia religiosa, presidida pelo Chanceler da Cúria Diocesana de Viseu, Padre António José Boavida, coadjuvado pelo pároco da freguesia, Padre António Carvalho.

Após a concentração na Igreja matriz, o cortejo procissional seguiu até à capelinha de Nossa Senhora do Freixo, onde foi celebrada a missa solene, acompanhada pela Banda Filarmónica.

A tarde cultural, começou às 16h30, com as atuações dos grupos folclóricos: Gerações Ativas Seniores de Côta e Estrelas de Portugal, vindo de Billère, Pau – França.

Os dois grupos, proporcionaram “um super convívio e animação”, cantaram , dançaram e encantaram a numerosa assistência.

Encerrou a festa, o Grupo Musical OXYGENIUS.

A Comissão organizadora, agradece às pessoas que ajudaram na festa, e também às que contribuem para o engrandecimento da freguesia de Côta.