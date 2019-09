Santa Clara empresta central Steven Pereira ao Académico de Viseu

O defesa-central Steven Pereira é reforço do Académico de Viseu, por empréstimo do Santa Clara, confirmou a SAD do clube viseense, acordo válido até final da temporada na II Liga de futebol.

O jogador vai procurar no Académico de Viseu a sua afirmação no futebol português, ao qual chegou esta temporada para o Santa Clara, após uma temporada no CSKA, da Bulgária, e após uma carreira com passagem por vários clubes da Holanda, onde nasceu há 25 anos, tendo dupla nacionalidade por Cabo Verde.

É mais um reforço para o eixo da defesa do Académico de Viseu, que nos últimos dias transferiu para o Desportivo de Chaves o central colombiano Kevin Medina.

O Académico de Viseu confirmou ainda no dia de hoje as inscrições na Liga de clubes do lateral-direito sul-coreano Yang Seonghwan (ex-Vitória de Setúbal) e do internacional sub-20 pelo Uruguai Facundo Batista.