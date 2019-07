Santa Clara vence Académico de Viseu por 3-1 em jogo de preparação

Paredes, Porto, 14 jul 2019 (Lusa) – O Santa Clara, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje por 3-1 o Académico de Viseu, do segundo escalão, num jogo de preparação para a época 2019/20, realizado à porta fechada, em Paredes.

O Santa Clara chegou à vantagem ainda na primeira parte, por intermédio de Alfredo Stephens, aumentando a vantagem através de um penálti, a castigar uma falta na área de Medina, concretizado por Rashid, e de um golo de Guilherme Schettine, enquanto o Académico de Viseu reduziu através de um autogolo.

O Santa Clara alcançou a primeira vitória da pré-época, depois de ter perdido por 2-1 com o Famalicão e empatado 2-2 com o Sporting da Covilhã, enquanto o Académico de Viseu perdeu pela primeira vez, depois de triunfos por 1-0 frente ao Cova da Piedade e 2-0 sobre o Feirense.

No calendário de pré-época do Santa Clara, segue-se o jogo de terça-feira frente ao Penafiel.

Lusa