Santa Comba Dão – Detido posse ilegal de armas em processo violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Santa Comba Dão, ontem, dia 28 de março, deteve um homem de 61 anos, por posse ilegal de armas, no concelho de Santa Comba Dão.

No decorrer de uma investigação por violência doméstica, que decorria desde início do mês, em que o visado, infligia à vítima, sua companheira de 48 anos, coação psicológica, agressões físicas e verbais, foi realizada uma busca domiciliária e duas não domiciliárias a barracões do suspeito, das quais resultaram na apreensão de uma granada de morteiro, três armas de fogo, uma pistola de alarme e 23 munições, entre as quais nove de calibre 9mm.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

A ação teve ainda o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal e do Núcleo Proteção Ambiental de Santa Comba Dão.