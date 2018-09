Santa Comba Dão – Encontrado idoso desaparecido

Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Santa Comba Dão, ontem, dia 17 de setembro, encontrou um idoso desaparecido, no concelho de Santa Comba Dão.

O idoso, de 82 anos, terá saído de casa no período da manhã não tendo regressado à sua habitação, tendo as funcionárias de um centro social, pelas 14:00 horas, dado o alerta à GNR do seu desaparecimento, em virtude do idoso ainda ter o pequeno almoço, que é distribuído pela instituição, pendurado na porta de casa.

De imediato foram mobilizadas vária patrulhas da GNR, as quais efetuaram uma busca nas imediações da residência do idoso, tendo o mesmo sido encontrado, pelas 15:00 horas, caído na vegetação, apresentando algumas escoriações.

O idoso foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Santa Comba Dão, sendo transportado para uma unidade hospitalar, onde está em observação.