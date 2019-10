SANTA COMBA DÃO RECEBE O VAIVÉM OCEANÁRIO A 1 DE OUTUBRO

De 1 a 5 de outubro, o Vaivém Oceanário vai estar em Santa Comba Dão. O projeto de educação ambiental em movimento do Oceanário de Lisboa, tem como objetivo envolver de forma ativa todos os que o visitam, para que se tornem agentes de mudança e que contribuam para a conservação do oceano e da biodiversidade marinha.

Através de atividades lúdico-pedagógicas gratuitas, professores, alunos e público em geral estão convidados a «juntar-se ao movimento», a conhecer o impacto que o oceano tem no nosso dia a dia e perceber como se pode contribuir para a sua conservação, através da alteração de comportamentos.

Nos dias 1 a 4 de outubro, os alunos do pré-escolar ao secundário, vão poder explorar o maior ecossistema do planeta, residência de mais de 238 mil espécies marinhas e onde há muito por revelar, reconhecendo o plástico como uma das maiores ameaças ao oceano. Dia 5 de outubro, o público em geral vai também poder aprender como agir para combater este problema, através de conselhos práticos para redesenharem a sua relação com o plástico.

O Vaivém Oceanário viaja por Portugal, desde 2005, e já visitou 229 municípios de todos os distritos do país, incluindo regiões autónomas, levando a missão do Oceanário de Lisboa a mais de 275 mil participantes.