Santana Lopes, líder do ALIANÇA em visita a vários concelhos do Distrito de Viseu

“Na passada sexta-feira, dia 30 de Agosto, o Presidente do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, participou numa iniciativa conjunta de militantes e simpatizantes do Aliança de Viseu e de Vila Real, designadamente num almoço de confraternização que se realizou na Quinta de Santa Eugénia, em Lamego.

Naquele local, conforme tem sido seu apanágio de procurar in loco os problemas sentidos pelas populações, inteirou-se da realidade de um interior cada vez mais abandonado e esquecido pelo poder central.

Seguiu-se uma Visita ao Museu do Douro, no Peso da Régua, onde ocorreu uma reunião de trabalho com os representantes dos vitivinicultores da Região Demarcada do Douro, que tiveram, assim, oportunidade de apontar os principais problemas da região, nomeadamente no que concerne à Casa do Douro.

Pedro Santana Lopes ouviu atentamente aquela comitiva, integrando-se da situação e mostrando genuína preocupação com o norte do distrito de Viseu.

O líder do Aliança, coerente com as preocupações do Partido e na senda da procura de proximidade com as pessoas, estará no próximo dia 5 de setembro em Viseu e em Mangualde, com uma agenda muito preenchida que começará com um roteiro temático a abordar a problemática rodoviária do nosso Distrito, nomeadamente as más condições das nossas estradas, a falta de alternativas e a isenção das portagens, seguindo-se um almoço com apoiantes, em Mangualde.

A agenda continuará com uma audiência com a AIRV e,uma outra, com a administração do centro hospitalar Tondela/Viseu. O dia acabará com um jantar com apoiantes e com uma visita à Feira de São Mateus.

No dia 6 de setembro, Pedro Santana Lopes estará em Tondela para visitar a Interecying, uma empresa que é um “player” ativo na nova economia circular e pioneira na reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.”

A Direção de campanha do Aliança à Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Viseu