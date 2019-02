São João da Pesqueira – Identificada por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Moimenta da Beira, no dia 15 de fevereiro, identificou uma mulher com 68 anos, pela suspeita da prática do crime de incêndio florestal, no concelho de São João da Pesqueira.

Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal, ocorrido no passado dia 14 de fevereiro, foi possível identificar a sua autora e as causas do mesmo, apurando-se que o incêndio teve origem numa queima para eliminação de sobrantes vegetais, em que a suspeita perdeu o controlo do fogo, consumindo uma área de 6 100 m2 de mato.

Nesta ação estiveram ainda empenhados militares do Posto Territorial de São João da Pesqueira.