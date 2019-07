São Miguel de Vila Boa – XIII Festival de Folclore

O Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa – Sátão, promoveu no passado dia 14 de julho, pelas 15h30, o seu 13º Festival de Folclore.

O evento decorreu no largo da feira do Ladário, local privilegiado, que apesar do calor, juntou imenso público.

Após o almoço convívio entre grupos e convidados, no restaurante Reival em Rio de Moinhos, o presidente do grupo anfitrião, Lúcio Coimbra, deu inicio à festa.

A tarde cultural, começou com o habitual Desfile Etnográfico, que reuniu os grupos participantes: – Rancho Folclórico de São Miguel de Vila Boa – Sátão, Rancho Folclórico Lavradeiras de Gondar – Caminha, Rancho Folclórico de Cepões – Viseu, e Rancho Folclórico do Centro Cultural e Recreativo de Gouveia (São Simão) – Amarante.

Já no palco, Lúcio Coimbra e entidades locais, procederam à entrega das fitas e lembranças aos representantes dos grupos.

No uso da palavra, o presidente da Câmara de Sátão, Paulo Santos, enalteceu e agradeceu o trabalho e empenho do rancho de São Miguel, e também a todos os grupos, por preservarem as histórias e vivências do seu povo de origem, que contribuem e enriquecem o nosso património cultural.

Abriu o festival o rancho da casa, seguindo as atuações de todos os ranchos, que proporcionaram um excelente espetáculo ao público presente.

A terminar, Lúcio Coimbra, agradeceu a presença das entidades locais, do público em geral, e a todas as pessoas que regularmente colaboram na divulgação e na realização das diversas atividades do rancho folclórico e do grupo de concertinas de São Miguel de Vila Boa.