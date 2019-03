A Associação Social, Cultural e Desportiva de São Miguel do Mato vai promover, pelo terceiro ano consecutivo, a Feira da Primavera, no dia 28 de abril no recinto do antigo campo de futebol de Moçâmedes, em São Miguel do Mato.

Assim, todos os interessados em participar poderão inscrever-se até ao dia 20 de abril pelo email csocialsmmato@sapo.pt

A 3ª Feira da Primavera de S. Miguel do Mato conta com o apoio da Câmara Municipal de Vouzela.