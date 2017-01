Sátão canta Janeiras e Reis

O Grupo ZAATAM – Grupo de Recolha e Divulgação de Música Popular de Sátão, levou a cabo a XIX edição de Cantares de Janeiras e Reis.

O evento decorreu no passado dia 7 de janeiro, na Igreja de Santa Maria de Sátão, que à semelhança dos anos anteriores estava completamente lotada.

Passaram pelo palco os grupos: ZAATAM (grupo anfitrião) de Sátão – Grupo de Concertinas de São Miguel de Vila Boa Sátão – Grupo de Pena Alba de Penalva do Castelo – e o Grupo de Danças e Cantares de Perre Viana do Castelo.

Estes encontros, diz a organização, “contribuem também para manter de pé esta vivência, troca de cultura e de tradições seculares”.

O dia terminou com um jantar convívio super animado, que reuniu grupos e convidados no restaurante Zé da Poça em Sátão.