SÁTÃO COM DESPORTO E SAÚDE FOI UM SUCESSO

No dia 28 de abril, o Município de Sátão realizou a iniciativa “Sátão com Desporto e Saúde”, da qual fez parte uma caminhada de 6 km, uma aula de aeróbica, atividades para crianças a partir dos 5 anos e um rastreio de saúde, realizado pela equipa da UCC do centro de saúde. Reconhecendo os benefícios da prática do desporto, cerca de oitenta pessoas participaram neste evento e realizaram o rastreio de saúde.

O Município de Sátão, através do Pelouro do Desporto, proporciona ao longo do ano várias atividades de índole desportivo que têm conquistado cada vez mais adeptos. Ainda neste mês de maio, no dia 18, tem lugar a iniciativa “A Pedalar com e até Maria”, em que os ciclistas sejam eles profissionais ou amadores, se deslocam de Sátão a Fátima a pedalar. Deste modo, o objetivo principal destas atividades visam proporcionar cada vez mais qualidade de vida a todos os satenses, incentivando-os para a prática desportiva, seja em que modalidade for.