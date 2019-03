SÁTÃO MOSTRA-SE NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA

O Município de Sátão marca novamente presença na maior feira de turismo de Portugal: a Bolsa de Turismo de Lisboa, a decorrer até 17 de março de 2019. Esta é uma referência para a indústria do turismo nacional, que a Capital do Míscaro tem aproveitado para promover a sua vasta oferta turística.

Com um stand renovado e atrativo, o concelho de Sátão promete uma presença forte e atraente, de modo a conquistar os visitantes do certame, convidando-os a conhecer a Capital do Míscaro – SÁTÃO – com todas as suas riquezas naturais, o valiosíssimo património religioso e arqueológico e a sua gastronomia típica e produtos endógenos, onde impera “A Arte de Bem Receber!”.