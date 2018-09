“SAÚDE ORAL PARA TODOS” TAMBÉM EM MANGUALDE

“Saúde Oral Para Todos” foi o mote da cerimónia que decorreu esta manhã, 18 de setembro, na Sala Luís Freitas Branco do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que contou com a assinatura de protocolos de colaboração entre 65 municípios, entre eles o Município de Mangualde, e as cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS), no âmbito do alargamento do projeto dos médicos dentistas nos cuidados de saúde primários, para as famílias com maior vulnerabilidade social e financeira. O Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, estiveram presentes nesta cerimónia, assim como o Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo, em representação do Município.

ESTA MEDIDA “POSSIBILITA QUE AS PESSOAS MAIS DESFAVORECIDAS TENHAM, ALGUMAS DELAS PELA PRIMEIRA VEZ, CUIDADOS DE SAÚDE ORAL” (…)

João Azevedo sublinhou a importância desta medida, porque “possibilita que as pessoas mais desfavorecidas tenham, algumas delas pela primeira vez, cuidados de saúde oral. Essas famílias mais vulneráveis têm agora a possibilidade de recorrer a estes serviços dentários, que de outra forma não conseguiriam aceder”. Outro aspeto a sublinhar para o autarca é o facto dos “municípios se unirem para alcançar objetivos globais mais fortes, juntos temos uma expressão mais nacional e com isso conseguimos melhorar a qualidade de vida dos cidadãos com maior vulnerabilidade. Esta sinergia natural entre o Governo e a Administração Local é essencial para o bem-estar da população, para melhorar os cuidados de proximidade”.