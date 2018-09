O Município de Sátão e o Município de Vila Nova de Paiva, na sequência das notícias públicas relativas à Seção de Competência Genérica de Sátão – Tribunal de Sátão solicitaram, uma audiência, com caráter de urgência à Exma. Sra. Ministra da Justiça, com o objetivo de manifestarem a sua enorme preocupação sobre o futuro do tribunal do Sátão.

Os dois Municípios, de forma conjunta e articulada, pretendem desta forma a salvaguarda dos superiores interesses das respetivas populações e manutenção de um serviço público de proximidade, essencial para a sua qualidade de vida e para o desenvolvimento dos seus territórios.