Secretária De Estado Adjunta E Da Educação Na Cerimónia De Abertura Do Ano Letivo, Em Carregal Do Sal

Alexandra Leitão, Secretária de Estado Adjunta e da Educação, desloca-se amanhã, 12 de setembro, a Carregal do Sal.

A representante do Governo vem presidir a Cerimónia de Abertura do Ano Letivo 2017/2018, com início marcado para as 10:30h, no Centro Cultural de Carregal do Sal.

Além da Receção aos Professores que vão lecionar no Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal no Ano Letivo que se inicia, serão também distinguidos os Melhores Alunos do ano escolar transato num total de 31 estudantes do 4.º, 6.º, 9.º e 12.º ano, ensino regular e profissional.

Programa:

10h15 – RECEÇÃO aos Convidados

10h30 – ABERTURA/BOAS VINDAS AO PROFESSOR – Presidente da Assembleia Municipal de Carregal do Sal – Dr. Carlos Jorge Morgado Gomes

– “Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal: Verdade(s) Pedagógica(s)” – Dr. Hermínio Alexandre Ribeiro Cunha Marques

– “A Escola de Hoje: um espaço de sentidos, de reencontros e de incertezas” – Professor Doutor António Nunes

– ENTREGA DE PRÉMIOS de Mérito aos Melhores Alunos 2016/2017

– “Assunção de Competências na Educação – visão autárquica” – Presidente da Câmara Municipal de Carregal do Sal, Rogério Mota Abrantes

– “Descentralização de Competências na Educação” – Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Professora Doutora Alexandra Leitão

12h00 – ENCERRAMENTO