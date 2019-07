SECRETÁRIO de ESTADO da JUVENTUDE e DESPORTO VISITA a SEDE do GDR e MARCA PRESENÇA nas «24 HORAS de VISEU a correr»

No sábado, dia 20 de Julho, S.Exª o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, senhor Dr. João Paulo Rebelo pelas 15:00 Horas fará a visita à sede do Grupo Desportivo “Os Ribeirinhos” / junto à Rotunda do Coval e descerra a Placa da sua presença no espaço.

De seguida o senhor Secretário de Estado deslocasse ao Parque Urbano da Radial de Santiago, para dirigir algumas palavras aos participantes e dar o sinal de partida da 9ª edição das «24 HORAS de VISEU a correr». Pelas 15:30H a animação está assegurada pelo Grupo de Cantares de Fragosela.

Na partida estará presente o ultra-maratonista do GDRIBEIRINHOS / David Cardoso, que na edição de 2018, conseguiu a proeza de realizar 134 voltas = a 1.140 minutos de corrida (24H) à média de 7´/ Km, que correspondeu a 162Km e 800metros

O clube convida todos os atletas que vão participar na edição deste ano, a dar algumas voltas, acompanhando os dois atletas que vão levar a bandeira da Cidade e a do GDR.