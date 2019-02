Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural inaugura o Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município de Nelas

O Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, inaugurou dia 27 de fevereiro o novo Gabinete de Apoio ao Agricultor no edifício da Câmara Municipal, gabinete este a que se estão também associados o Gabinete Técnico Florestal, Gabinete de Proteção Civil e Serviços de Ambiente e Saneamento.

A inauguração foi o culminar de uma visita do governante ao Concelho de Nelas iniciando-se a visita nas Caldas da Felgueira, junto à Ribeira da Pantanha, local onde decorrem trabalhos de limpeza e das linhas de água subsequentes aos incêndios de outubro de 2017, obra esta no valor de 120 mil euros financiados pelo Fundo Ambiental através da APA – Agência Portuguesa do Ambiente sendo o dono da obra a Câmara de Nelas.

Seguiu-se uma reunião com a Florestal Nelas e visita ao espaço da Unidade de Gestão Florestal que lhe foi atribuído e o encerramento de uma conferencia no Edifico Multiusos subordinado ao tema “Apoios Agrícolas e Florestais em Vigor” proferida pelo Diretor de Investimentos da DRAPC – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, delegação de Viseu, Eng. Francisco Correia.

Na intervenção do Secretário de Estado e do Presidente da Câmara de Nelas, que o acompanhou em todas a ações e perante uma interessada plateia de várias dezenas de pessoas e na presença dos Diretores Regionais de Agricultura, Ambiente, ICNF e outras entidades regionais e locais, Juntas de Freguesia, ADD, Forças de Segurança, Associações de Produtores, foi comum o entendimento da valorização do mundo rural e urbano em complemento, realidades a que cada vez mais Governo, Câmara e Freguesias estão mais atentas e interventivas.