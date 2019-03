Seia promove ação de reflorestação na Mata do Desterro

Meio milhar de árvores autóctones vão ser plantadas em área protegida, afetada pelos incêndios de outubro de 2017.

O Município de Seia, através do CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela e do Serviço Municipal de Proteção Civil, a União das Freguesias de Seia, São Romão e Lapa dos Dinheiros e o Movimento de Cidadãos Por uma Estrela Viva vão promover, este sábado (dia 9 de março), uma ação de reflorestação na Mata do Desterro.

A ação traduzir-se-á na plantação de cerca de 500 carvalhos alvarinho e negral, espécies endógenas da região, incidindo numa área particularmente afetada pelos incêndios, na Mata do Desterro (Senhora do Desterro), onde se realizaram os trabalhos de estabilização dos solos, no inverno de 2017/2018.

Na altura, a iniciativa permitiu a minimização da erosão dos solos, que em muito contribuíram para a proteção da bacia de drenagem onde é recolhida a água para abastecimento público, criando por sua vez condições para a recuperação dos espaços florestais, como está subjacente nesta ação.

À semelhança de outras iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas neste âmbito, a reflorestação está aberta à participação de todos os que pretendam colaborar, numa ação de voluntariado, encontrando-se limitada a um máximo de 35 pessoas.

A organização aconselha o uso de botas, agasalho, impermeável, luvas de trabalho, bem como um pequeno lanche e água. A participação na reflorestação inclui seguro, sendo o transporte da responsabilidade dos participantes. O ponto de encontro será junto ao Coreto, na Senhora do Desterro.

Os interessados podem inscrever-se diretamente em https://goo.gl/sANfnk ou no site www.cise.pt. Para mais informações contacte diretamente o CISE pelo telefone 238 320 300 ou correio eletrónico cise@cise.pt.