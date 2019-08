Seia recebe 5º Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela

Começa hoje o 5º Festival Internacional da Canção da Serra da Estrela. Ao longo de quatro dias 49 crianças e jovens sobem ao palco da Casa Municipal da Cultura, no único festival do género que se realiza na serra da Estrela.

Os vencedores são conhecidos na Grande Final, que acontece este sábado (dia 24).

Os jovens portugueses são a nacionalidade mais bem representada, mas a presença de concorrentes estrangeiros (num total de 30), em especial de países de leste, continua a ser imagem de marca do festival, que nesta edição reúne participantes dos 6 aos 30 anos de idade. Assim, à bandeira de Portugal, juntam-se as da Roménia, Estónia, Rússia, Bulgária, Polónia, Lituânia, Espanha, Brasil e China.

Os participantes serão avaliados ao longo dos próximos dias, no decorrer das eliminatórias, pelo júri internacional do festival, que é constituído por personalidades com ligação ao mundo da música.

Melodia, timbre, ritmo, afinação, personalidade, presença… são um conjugar de atributos que destacam os melhores e ditam os finalistas. E serão estes que se apresentam ao público na Gala final, que acontece no sábado (dia 24), às 21h00 no Cineteatro da Casa Municipal da Cultura de Seia, e onde se conhecerão os grandes vencedores.

A qualidade e a criatividade artística a que já nos habituaram, o elevado número de participantes estrangeiros e o envolvimento de pequenos artistas locais que, de ano para ano, ganham expressão neste encontro, conferem a este evento a grandeza de outros festivais da Europa.

Mas, mais do que um festival, o evento representa também uma oportunidade de convívio e intercâmbio cultural, enriquecimento pessoal e troca de experiências e técnicas de interpretação musicais e coreográficas, proporcionado pelo contacto entre participantes de diferentes nacionalidades, dando igualmente espaço para visitar o concelho e a região, num programa cultural delineado em paralelo à competição.