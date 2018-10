Seleção Nacional de Andebol prepara Campeonato do Mundo em Lamego

A Seleção Nacional Juniores “B” de Andebol vai efetuar em Lamego o estágio de preparação para o Campeonato do Mundo que será disputado, no próximo ano, na Macedónia. De 22 a 26 de outubro, dezasseis atletas e a equipa técnica, formada pelo treinador Carlos Martingo, o treinador adjunto João Varejão, o secretário técnico Nikolai Bodourov e o fisioterapeuta Rui Lopes, vão estar concentrados no Complexo Desportivo de Lamego para desenvolver os trabalhos de preparação.

Recorde-se que a Federação de Andebol de Portugal tem escolhido, por diversas vezes, a cidade de Lamego para acolher estágios de preparação das seleções masculinas e femininas e para a realização de competições oficiais e jogos de treino.