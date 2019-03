Semana da Atividade Física em Viseu

O Município de Viseu vai celebrar, entre os dias 1 e 6 de abril, a Semana da Atividade Física, reforçando e valorizando a estratégia de tornar Viseu uma referência a nível nacional na promoção para a prática da Atividade Física.

Desta forma, realiza-se na próxima segunda-feira a apresentação pública desta Semana, com uma conferência de imprensa, pelas 16h00, no Parque Urbano de Santiago. Nela estarão presentes o Presidente da Câmara Municipal, Almeida Henriques, e a Vereadora do Desporto, Cristina Brasete.

Com a Semana da Atividade Física pretende-se envolver toda a comunidade no debate e reflexão sobre os benefícios e importância da promoção para a Atividade Física na comunidade viseense; valorizar e contribuir para a notoriedade de programas e projetos que possam ser referenciados como exemplos de boas práticas nesta matéria; e promover oportunidades de construção de experiências positivas, pelos diversos setores da sociedade.

Recorde-se que a inatividade física é hoje identificada pela Organização Mundial de Saúde como o quarto principal fator de risco para a mortalidade em todo o mundo.