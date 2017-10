SEMANA DA IGUALDADE EM MANGUALDE

Com o objetivo de assinalar o Dia Municipal para a Igualdade de Género, que se celebra a 24 de outubro, Mangualde apresenta várias iniciativas dedicadas aos mais novos na semana de 23 a 27 de outubro. “Atelier Crescer Igual – papeis familiares”, teatro “Mariana num Mundo Igual” e Exposição “A Igualdade Vista pelas Crianças” têm como objetivo fazer pensar e debater os principais desafios na luta pela igualdade de género, desfazendo mitos e preconceitos. As iniciativas são promovidas pela Câmara Municipal de Mangualde em parceria com a ACCIG-Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, a Rede Social de Mangualde e o Agrupamento de Escolas de Mangualde.

Assim, no dia 23 de outubro serão realizadas sessões de sensibilização para a importância das questões da igualdade, igualdade de género e de oportunidades, com as turmas do 4.º D e 4.º E do 1.º Ciclo do Ensino Básico, sob o tema “Atelier Crescer Igual – papeis familiares”.

O teatro “Mariana num Mundo Igual” decorrerá no dia 24 de outubro, às 15h, no Auditório da Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves e tem como destinatários todos os alunos do 4.º Ano do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Baseada no livro homónimo escrito por Mariana Monteiro e Narciso Moreira, da Betweien, a peça pretende debater de uma forma interativa os principais desafios inerentes à luta pela igualdade de género, dando exemplos de casos de discriminação entre meninas e meninos, desfazendo muitos preconceitos.

Durante toda a semana pode ainda ser visitada, na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, a Exposição “A Igualdade Vista pelas Crianças”, uma mostra dos trabalhos das crianças que já foram alvo das sessões dos anos transatos promovidas pela ACCIG- 2015/2016.