Semana da Mobilidade convida lamecenses a utilizar transportes mais ecológicos

Sob o slogan “Combina e Move-te”, a Semana Europeia da Mobilidade está a ser assinalada desde o último domingo no concelho de Lamego com o objetivo de incentivar a utilização de alternativas de mobilidade ecológicas, sobretudo junto dos mais novos e dos seus pais. A realização de várias provas desportivas e de campanhas de sensibilização nas escolas, bem como o “Dia do Transporte Público-Verdinho”, esta sexta-feira, são algumas das ações planeadas. A iniciativa termina a 22 com o Dia Europeu Sem Carros e a realização da tradicional “Subida da Olaria-Lamego Bike”, para a qual os lamecenses também são convidados a aderir deslocando-se na sua bicicleta. O objetivo é encher a Av. Visconde Guedes Teixeira com este meio de transporte.

A apresentação pública deste programa de atividades decorreu ontem no auditório do Núcleo Arqueológico – Porta dos Figos. Durante a sessão, o Vice-Presidente da Câmara Municipal, António Alves da Silva, referiu que “mais do que comemorar ou assinalar esta data, associarmo-nos à Semana Europeia da Mobilidade significa sensibilizar e criar nas pessoas a consciência de que com pequenas ações no dia a dia contribuiremos inexoravelmente para tornar a cidade mais saudável e um melhor lugar para se viver. Que não importa o tamanho do projeto, mas sim o empenho que nele colocamos”.



A Semana Europeia da Mobilidade é este ano dedicada à multimodalidade no setor dos transportes. Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente, alcançará a maior participação portuguesa de sempre, com a adesão de 84 municípios e 87 localidades, para promover soluções de mobilidade partilhada e realçar os benefícios dos meios de transporte mais ecológicos.