SEMENTEIRA 2017 – 07 a 16 JULHO – VISEU

Como a sua designação sugere, a Sementeira, evento sazonal, propõe ser o solo fértil e propício à criatividade e produção de cultura em todas as suas vertentes, ficando a colheita ao critério dos visitantes, sem qualquer intermediação dos organizadores senão a de criar condições propícias à fruição livre de quem venha a frequentar os seus espaços.

Lugar de encontro e permuta de vivências, tem vindo a incluir e propõe-se continuar a fazê-lo, eventos tão diversificados como exposições, recitais, tertúlias e workshops, desejando ainda reafirmar-se como lugar de espontaneidade e de convívio sem nunca perder de vista a dimensão lúdica e social da criação e da cultura.

::: De 07 a 16 – 17h-24h – Exposição Colectiva

Exposição coletiva inter-artistica com a obras dos artistas Ana Seia de Matos, Ana Sousa, Betânia Liberato, Bruno Sobral, CarlaMAG, Carlos Vieira, CC, Circulo de Cultura Cigana, Fátima Teles, Francisca Sousa, Inês Mendes, Joana Geraldes, Joana Riquito, Fonseca, Liane, Miguel Raimundo, Miss Pi, Patrícia Gomes, Patrícia Gomes, Raquel Loio Sara Pedrais de Campos, Ssimon606, Susana Carvalho, Susana Loio, Vânia Viana|V23:32V e Vilas.

A esta exposição junta-se o resultado da ‘Estufa da Sementeira’ que decorreu de 1 a 6 de Julho e promoveu a auto-gestão artística do espaço, proporcionando a todas e todos intervir no espaço.

https://www.facebook.com/sementeiraviseu/

::: Dia 08 – Sáb – 21h00(Carmo 81)>>23h00(Sementeira) – ‘Biodiversidade’ Cultural da Cidade Jardim – Périplo com Catarina Martins

Périplo com Catarina Martins, coordenadora nacional do BE, por alguns locais de produção culturas da cidade de Viseu. Com início no Carmo’81 às 21 horas, a volta proporcionará conversas com alguns dos agentes culturais de Viseu, terminando na Sementeira, Rua das Ameias, nº6, 1.º.

https://www.facebook.com/events/268212630324006/

::: Dia 09 – Dom – 21h30 – Caixa de Ideias – Construção de um programa participado

O BE promove a participação da comunidade na construção do programa autárquico. Durante a Sementeira os participantes serão convidados a deixar as suas propostas, sugestões ou críticas numa Caixa de Ideias. No domingo, dia 09 de Julho, às 21h30, promovemos um círculo de reflexão sobre as prioridades para concelho.

https://www.facebook.com/events/122910711649829/

:: Dia 10 – Seg – 21h30 – A Mão Esquerda de Deus – Performance com Infirius

Bem-vindos à casa de herr Frederich, aqui abundam episódios paranormais e possessões demoníacas. Será que conseguem entrar na casa e enfrentar os vossos próprios medos?

Performance artística com:

Criação e Interpretação: Ricardo Isaías e Pedro Gomes.

https://www.facebook.com/events/268212630324006/

::: Dia 11 – Ter – 21h30 – Património à Distância de um Clique – Comunicação com Jorge Adolfo

Pretendemos fazer uma abordagem ao potencial das novas tecnologias de informação e comunicação na divulgação e salvaguarda do património cultural. Colocamos a questão para discussão: numa sociedade hipermediatizada como a nossa, será que o que não está on-line não existe?

https://www.facebook.com/events/691165787742847/

::: Dia 12 – Qua – 21h30 – Industria da Cultura – Ensaio Coletivo com António Gil

António Gil lançará algumas pistas para promover o debate entre os presentes sobre a atualidade do conceito de indústria cultural.

O objetivo é reunir esses contributos num documento escrito de reflexão coletiva sobre a Cultura de massas no contexto sócio-político atual, tendo em conta as possibilidades abertas pelas novas tecnologias.

https://www.facebook.com/events/148570322371615/

::: Dia 13 – Qui – 23h30 – Santos da Casa – Concerto de Hip-Hop

Concerto conjunto de Hip-Hop com vários artistas da região. Já contamos com a presença de Plus, AdJoint, Líbero, Prophet, MG, Umano, Cienta, Dick e Deidra Corp. Vais ficar de fora?

https://www.facebook.com/events/202382763621769/

::: Dia 14 – Sex – 21h30 – Pulsar – Performance com Vânia Viana, Milton Soares e Miguel Raimundo

-Do improviso, do acaso, “PULSAR” é a agitação de corpos que seguem linguagens diferentes mas com o intuito de se cruzar. O fluir de movimentos e sons, onde tudo pode ser nada e nada por ser tudo.

– “Pulsar – pul-sar (Latim pulso , are , impelir , lançar , repelir,agitar,bater , ferir, tocar)

1-Mover com um impulso | 2- Ter ou mostrar pulsação | 3- Fazer soar um instrumento | 4- Ter uma perceção ou intuição”

https://www.facebook.com/events/900588646757111/

::: Dia 15 – Sáb – 24h00 – Jam Session – Música Partilhada

Espaço que promove a liberdade artística ao soltar-te das normas enquanto te divertes a criar algo espontâneo com mais pessoas. Traz instrumento e vontade de participar! O projeto Open Mic garante instrumentos base.

https://www.facebook.com/events/257018311449921/

::: Dia 16 – Dom – 18h00 – Sem Cordas – Música ao Vivo

Os Sem Corda são uma banda de Viseu, inicialmente constituída por 5 elementos, tendo, recentemente adquirido o 6º membro. Surgiu em tom de brincadeira num concurso da escola Emídio Navarro em 2016, e desde então já tem vindo a mostrar-se ao público em algumas ocasiões. Pretende trazer ao público boa música e proporcionar um bom ambiente de modo a agradar a todos.

Vozes – Joana Campos e Miguel Fernandes | Guitarras – Miguel Fernandes , Rui Albuquerque e Sérgio Marques | Violoncelos – Maria Silva e Benedita Larajeira

https://www.facebook.com/events/147750705776108/

Mais informações em fb.com/sementeiraviseu