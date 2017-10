Seminário Bioética e Ciclo Vital – 2 de Novembro – Auditório da Escola Superior de Saúde de Viseu

Vai realizar-se no dia 2 de novembro no Auditório da Escola Superior de Saúde de Viseu o seminário Bioética e Ciclo Vital. Neste seminário, integrado nos eventos promovidos sob a chancela da RedÉtica, serão discutidos alguns dos aspetos mais relevantes sobre questões éticas relacionadas com a investigação e assistência em saúde, focando dois grupos etários: as crianças e adolescentes e os idosos. Neste evento serão preletores especialistas reconhecidos em questões éticas como o Professor Walter Osswald e clínicos e investigadores com atuação nestes grupos etários.

Esta é uma oportunidade única para todos os que se interessam pelas questões éticas de forma global e para os que atuam na assistência e/ou investigação com crianças, adolescentes e idosos. Haverá espaço neste evento para a reflexão sobre os fundamentos éticos relevantes e a sua aplicação à realidade atual na investigação e assistência. Este evento resulta de uma organização conjunta do Instituto Politécnico de Viseu e outros parceiros como a UCP – Centro Regional de Viseu, o ACeS-Dão Lafões, o Centro Hospitalar Tondela -Viseu e a Casa de Saúde São Mateus, sob a coordenação da RedÉtica.